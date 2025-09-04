Enzo Bucchioni, giornalista di lungo corso in orbita Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva della vicenda Vlahovic, che alla Juventus è diventato un vero e proprio caso dopo aver ricominciato a segnare. Ma il serbo è in scadenza.

Ai tempi della Fiorentina…

“Il suo agente, Ristic, non guarda in faccia a nessuno. Centra l'obiettivo. Quando era alla Fiorentina, Vlahovic voleva solo andare alla Juventus. La Fiorentina era arrivata a offrirgli 6,5 milioni a stagione, una cifra folle. Lo è ancora, ma Commisso era appena arrivato nel calcio italiano. Adesso i viola ne danno 5 a Kean”.

E adesso?

"E poi alla fine cosa è successo? E' andato alla Juventus. Adesso il suo obiettivo è portarlo via dai bianconeri a zero. Con il suo cartellino in mano, ti danno l'ingaggio che vuoi".