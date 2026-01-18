Le nostre PAGELLE: Piccoli prova a fare il miglior Kean, il passo giusto di Dodô e Mandragora come un coltello nel burro. Tutti i complimenti per Vanoli
De Gea: 6 A ben vedere il suo unico, vero intervento arriva all'83', un colpo di testa di Fabbian perfettamente centrale. Niente da fare su un'altra incornata dello stesso Fabbian che lo trafigge all'88'.
Dodô: 7 Confeziona un pallone perfetto per Ndour a rimorchio, palla dentro. Peccato tutto venga vanificato da un fuorigioco di qualche centimetro di Parisi. Ogni volta che parte trova un'autostrada ed è pronto ad approfittarne, così come accade sul raddoppio viola, dove tra l'altro si fa ottanta metri di corsa (mica uno). Il passo è quelo dei giorni migliori.
Comuzzo: 7 Provate superarlo, se vi riesce. Palla alta o palla bassa, col suo senso della posizione e dell'intervento, non sbaglia praticamente un colpo.
Pongracic: 7 Crea le premesse per il 3-0, si presenta davanti a Ravaglia con altri due viola al suo fianco, ma decide di fare la cosa più difficile, ovvero lo scavetto che viene respinto dal portiere bolognese. Al di là dell'episodio, dimostra sfrontatezza, sicurezza e qualità.
Gosens: 7 Operazione annullamento di Orsolini perfettamente riuscita, tanto che Italiano è costretto a toglierlo all'intervallo. Lascia una sola possibilità a Rowe nel finale (palo del Bologna).
Mandragora: 7 Inserimento perfetto nella retroguardia bolognese. E' come un coltello che si infila nel burro per poter spingere in porta l'assist perfetto di Gudmundsson. Ci prova anche dalla distanza poco dopo ma il suo sinistro finisce a lato anche se non di molto. Brescianini: 6 Tenta lo sfondamento dentro l'area viene fermato sul più bello.
Fagioli: 7 Palla difficile? Non fa alcuna differenza per lui. Non perde più neanche mezzo pallone e riesce a incantare anche il pubblico del Dall'Ara. Non bastasse questo, ci mette anche una bella dose di quantità, il che non guasta di certo. Commette un'unica, ingenuità all'87' perdendo un pallone nei pressi dell'area di rigore viola. Rowe ne approfitta e mette una palla perfetta per la testa di Fabbian. Ranieri: SV.
Ndour: 7 Gioia del gol negata da una revisione della posizione di partenza di Parisi nella stessa azione. E' una delle prime volte che gli vediamo mettere assieme quantità. E' una delle più liete sorprese che emerge dalla pioggerella di Bologna. Sohm: 6 Versione diga a centrocampo.
Parisi: 7 Assolutamente instancabile, un moto perpetuo, anche se talvolta confusionario. Fortini: SV.
Gudmundsson: 7 Trova una punizione nei primi 45 minuti in cui riesce a fare danni alla difesa del Bologna. Non è un caso che la palla del vantaggio viola parta dal suo piede. I rossoblu riescono a fermarlo solo rifilandogli una serie di pedate. Un po' di calo fisiologico alla lunga. Solomon: 6 Entra subito in moto. Destro alto da fuori area.
Piccoli: 7 Prova a fare il Kean (quello che era utile alla squadra e che segnava) …e stavolta ci riesce pure. Rete col brivido (check del Var) che affossa il Bologna.
Vanoli: 7,5 In panchina non ci va direttamente lui per squalifica. Dalla tribuna ha potuto vedere la miglior Fiorentina della stagione almeno fino all'85'. Primo tempo dominato, secondo tempo di controllo, stavolta si merita tutti i complimenti possibili.