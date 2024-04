Durante La fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, il giornalista e opinionista Riccardo Trevisani ha parlato anche di Atalanta-Fiorentina. Queste le sue parole: “Ai supplementari la Fiorentina non avrebbe mai potuto vincere in inferiorità numerica. Si può rimproverare a Italiano il campio Ikoné-Beltran, il francese è inutile praticamente in ogni situazione”.

E sulla difesa: “Analizziamo il reparto difensivo viola: Ranieri fino a due mesi fa non giocava mai, Quarta è bravo a segnare, meno a difendere, Kayode è giovanissimo, Dodo rientra da un crociato, Milenkovic non è adatto al gioco di Italiano, Terracciano sì è bravo, ma non è un fenomeno… Con questi giocatori Italiano ha la quinta difesa migliore del campionato”.