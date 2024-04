E la Fiorentina potrebbe seriamente tornare a Bergamo per recuperare la gara contro l'Atalanta a campionato concluso. Ecco perché

In quel triste 17 maggio, nel quale il dg viola Joe Barone accusava un malore poi rivelatosi fatale, Atalanta-Fiorentina veniva rinviata, con la Lega Serie A che non ha mai annunciato la data del recupero. Come spiega Cronache di Spogliatoio, la causa del mancato annuncio è il calendario intasato di entrambe le squadre, ancora in corsa in Europa e avversarie nella semifinale di Coppa Italia.

Sono già sicuramente esclusi i prossimi tre turni infrasettimanali: giovedì 2 maggio sono in programma le semifinali d’andata contro Marsiglia e Bruges, mentre la settimana successiva si giocheranno le gare di ritorno. Niente da fare neanche per il 15 maggio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. L’ipotesi di spostarla non è stata presa in considerazione perché dal 27 maggio lo stadio Olimpico sarà in mano alla FIDAL (Federazione italiana di atletica leggera) per gli Europei in programma dal 7 al 12 giugno.

Il primo slot disponibile, dunque, potrebbe quindi essere quello del 22 maggio, a patto che l’Atalanta non raggiunga la finale di Europa League. Se la squadra di Gasperini dovesse eliminare il Marsiglia, allora si slitterebbe almeno fino al 29 maggio. Ma neanche questa potrebbe essere la data giusta se la Fiorentina si qualificherà per la finale di Conference League. Se entrambe le squadre raggiungessero le finali europee l’unica data utile sarebbe il 2 giugno, 7 giorni dopo l’ultima giornata di Serie A e 12 prima dell’inizio di EURO2024.