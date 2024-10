All'Atalanta basta un primo tempo clamoroso per chiudere velocemente la pratica con l'Hellas Verona. Anzi, basta il primo quarto d'ora. Dea stratosferica al Bergamo, con il primo gol di De Roon che è arrivato dopo appena 6 minuti. Replica Retegui dopo 3 minuti e poi De Ketelaere al 14' con una prodezza. I nerazzurri di Gasperini non si fermano e segnano ancora con Lookman al 29', per poi trovare la doppietta al 34'. Il Verona prova almeno a respirare e segna al 42' con un gran gol di Sarr per il momentaneo 5-1.

Nel secondo tempo il Verona almeno ci prova, ma l'Atalanta è scatenata e porta Retegui alla doppietta personale. Finisce con un tennistico 6-1 con la Dea che stacca la Fiorentina in attesa della gara di domani.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Inter 17, Juventus 16, Udinese 16, Atalanta 16, Milan 14, Lazio 13, Torino 14, Fiorentina 13, Empoli 10, Roma 10, Verona 9, Cagliari 9, Como 9, Bologna 9, Parma 7, Monza 7, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 4.