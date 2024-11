Campinoti: "Martin il nostro Kean, la Fiorentina ha azzeccato il centravanti, noi il pilota"

La Pramac di Casole d'Elsa in provincia di Siena è in questo momento sugli scudi. La scuderia di Paolo Campinoti è riuscita a conquistare uno storico titolo mondiale nel Moto GP, grazie a Jorge Martin che ha battuto al fotofinish Pecco Bagnaia.

“Il nostro Kean”

“Diciamo che lui è il nostro Kean... (ride, ndr ) - dichiara Campinoti al Corriere Fiorentino - La Fiorentina ha azzeccato il centravanti, noi il pilota. Che fosse veloce comunque si era capito già dai primi test, in gara poi non si accontenta mai: è un fenomeno assoluto”.

“Barcellona la ciliegina”

E inoltre: “L’anno scorso era già in grado di dare del filo da torcere a Bagnaia, quest’anno però ha saputo cancellare il suo Tallone d’Achille: cadeva troppo spesso, ora invece è un pilota perfetto. Barcellona è stata la ciliegina: ha lasciato andare Bagnaia ma allo stesso tempo ha preso vantaggio sugli inseguitori. Ha gestito la corsa in moto intelligente, da campione consumato. Peccato non continuare a lavorare insieme”.