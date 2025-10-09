Kospo riceve una brutta notizia da Barbarez

Il selezionatore della nazionale bosniaca, Sergej Barbarez, ha annunciato quali saranno i 23 giocatori convocati per la partita di di stasera che si giocherà a Larnaca contro Cipro, valida per le qualificazioni Mondiali.

Non c'è Kospo

Tra questi c'è ovviamente Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina e giocatore simbolo della Bosnia, ma non c'è l'altro giocatore viola che pure fa parte del gruppo: Eman Kospo. Continuerà ad allenarsi con la Nazionale e potrebbe rientrare in gioco la prossima settimana, ma intanto stasera se ne starà in tribuna.

Estate tumultuosa

Il giovane difensore, arrivato in Toscana durante l'estate dopo l'esperienza nella cantera del Barcellona, è stato al centro anche di una sfida politica tra federcalcio svizzera e bosniaca andata in scena per tutta l'estate; il classe 2007 è infatti nato nel paese elvetico ma da una famiglia che proveniva dalla Bosnia e ha scelto di rappresentare quest'ultima.

Kospo ha fatto il suo esordio contro San Marino ma questa volta non è riuscito a conquistare la fiducia del proprio selezionatore.