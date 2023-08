VIDEO FN - La partenza della Fiorentina per Vienna dall'aeroporto di Peretola

Dopo la rifinitura di questa mattina, la Fiorentina si è messa in viaggio per Vienna. La squadra di Vincenzo Italiano ha raggiunto in pullman l'aeroporto di Peretola e da lì si è imbarcata per la capitale austriaca dove atterrerà dopo un volo di circa un'ora e venti. Ricordiamo che non prenderanno parte al playoff di Conference League contro il Rapid Vienna Amrabat, Sabiri, Kayode, Ikonè e Jovic, mentre a sorpresa ci sarà Kokorin.

Di seguito il video dell'arrivo della squadra a Peretola realizzato da Fiorentinanews.com: