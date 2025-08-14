​​
Corriere Fiorentino: Ecco il separato in casa!

Redazione /
Corriere Fiorentino

Una pagina sulla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino di oggi. 

Pagina 9

Si apre con: “Il gol al centro”. Ovvero: “Corsa, inserimenti,voglia di incidere Sohm si presenta: ”All’Old Trafford è stato bellissimo segnare subito Pronto a fare ciò che chiede Pioli". 

Separato in casa

In taglio basso si parla di mercato: “L’Olympiakos su Pablo Marì Beltran resta separato in casa”. Inoltre: “I greci hanno messo gli occhi sul centrale, Zortea in pole come vice Dodò. Nessun passo avanti con lo Zenit per l'argentino che aspetta il River Plate”. 

