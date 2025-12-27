Il cimitero delle statistiche: Fiorentina ultima in quasi ogni fondamentale

Non che serva un'analisi approfondita per questa disamina, ma anche oggi contro il Parma la Fiorentina ha dato il solito esempio del proprio non-gioco: giocatori scollegati, errori banali, tanta confusione e poca, pochissima concretezza.

Dati impietosi

Eppure, il calcio moderno è fatto anche - e soprattutto - di dati, e quelli che riguardano la Fiorentina sono a dir poco spaventosi. Infatti, la Viola ha un dato di expected goals - goal attesi, vale a dire quante reti avrebbero dovuto segnare in media tenendo conto delle occasioni avute - di 24, ma ne ha segnati solo 17. Al contempo, ha subito 28 gol ma i dati se ne ‘aspetterebbero’ solo 23.

Disastro offensivo

Scendendo più nel dettaglio, la Fiorentina è in fondo a virtualmente ogni classifica che ne riguarda la produzione offensiva: diciottesima per rapporto goal/tiri (segnano una volta ogni 17 tiri!), diciannovesima per percentuale di tiri in porta e addirittura ventesima per tentativi di cross intercettati dal portiere, un fondamentale provato spessissimo ma quasi mai con successo, come visto anche nel finale della partita odierna.