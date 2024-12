Questo pomeriggio il giornalista de La Repubblica Torino Emanuele Gamba, durante un collegamento con Radio Bruno ha analizzato alcuni temi della sfida di domani tra Fiorentina e Juventus. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Le due squadre arrivano appaiate alla sfida di domani, ma la Juventus non è la Fiorentina. Perchè in estate ha speso 200 milioni di euro per rinforzare la squadra e quindi tutti ce l’aspettavamo in tutt’altra parte della classifica. La mia percezione è che la stagione dei bianconeri sia molto deludente, anche se nell’ambiente questa percezione non c’è. La piazza vede la squadra come un gruppo che sta crescendo, e che avrà negli anni un futuro radioso: probabilmente il fatto che non ha mai perso in campionato ha aiutato molto, finora non si sono passate settimane critiche da questo punto di vista. E’ anche vero che pareggiare con Venezia e Cagliari in casa non sono certo grandi risultati, però il non perdere ha mantenuto questa percezione positiva attorno alla squadra di Motta”.

“La classifica non rispetta le ambizioni della Juventus”

Ha anche aggiunto: “La classifica è molto lontana dalle ambizioni della squadra. Credo che alla Juventus in questo momento manchi la mentalità, ed una buona dose di coraggio. L’allenatore sicuramente ha buone idee, ma secondo me non le ha ancora messe in pratica. Ha privilegiato un comportamento guardingo che lo ha portato a prendere pochissimi gol, di fatto però è mancata la sfacciataggine auspicata dopo tanti anni di Allegri. Questo ad una squadra che ha ancora bisogno di crescere sta sicuramente rallentando il processo di crescita. Anche per questo però la Fiorentina è destinata ad un futuro di primo piano”.

“I costi-benefici dell'acquisto Vlahovic fanno storcere il naso alla dirigenza"

Qualche parola anche su Vlahovic: “Bisogna partire dal presupposto che il serbo, contando tutti i costi, è stato pagato 91 milioni, ed oggi guadagna 12 milioni di euro a stagione: nessuno si avvicina a lui in Serie A. Se questo si lega al fatto che in campo il giocatore non stia ripagando la cifra spesa, il rapporto costi benefici salta. E’ un giocatore molto interessante che farà sempre gol, e senza di lui la Juventus ha tante difficolta a segnare, ma per un investimento del genere è chiaro che ci si aspettava altro. Da qui nasce l’idea della Juventus di venderlo il prima possibile”.

“Gonzalez è fondamentale per Motta”

Ha poi concluso parlando di Nico Gonzalez: “Domani dovrebbe esserci. L’argentino è fondamentale per l’attacco di Motta, e la sua assenza finora si è sentita: con Vlahovic e Conceicao è tra i piu pericolosi. Ha piu esperienza di molti anni, giocando ad alti livelli con Fiorentina e Argentina. Il suo ritorno è assolutamente fondamentale, poi chiaramente bisognerà capire quanto reggerà. A Firenze conoscete bene il suo rapporto con gli infortuni”.