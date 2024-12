Questo pomeriggio il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina, tra cui la cessione di Quarta al River Plate. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La trattativa relativa a Quarta della Fiorentina è confermata. Credo che i viola abbia un piano da seguire sul mercato: ci sono dei giocatori a cui è stato comunicato, o comunque c’è un intesa, di trovare una soluzione in uscita. Tra questi calciatori c’era anche l’argentino e, non appena capito che il suo futuro sarebbe stato lontano da Firenze, il desiderio del ragazzo è sempre stato quello di tornare al River. Una volta comunicato la Fiorentina, adesso i due club stanno cercando di trovare un accordo. Se non è troppo tardi, già per la prossima settimana l’operazione si potrebbe chiudere”

"La volontà del giocatore ha influito molto sulla trattativa"

Ha anche aggiunto: “Sapevo che il ragazzo è molto legato al club di Buenos Aires e alle sue radici. Ha avuto anche altri apprezzamenti, perchè comunque è un giocatore che negli anni alla Fiorentina ha fatto abbastanza bene, anche nel campionato italiano. Credo però che questa sia una scelta personale: ha voluto lui tornare al River. Anche il ritorno di Gallardo in panchina potrebbe aver influito in questa sua scelta”.

“La richiesta della Fiorentina è piu alta dell'offerta del River, ma..”

Ha snocciolato anche qualche dettaglio della trattativa: “A me nei giorni scorsi parlavano di una cifra offerta attorno ai 7 milioni, credo che comunque ci si possa avvicinare alla richiesta di 9 milioni fatta dalla dirigenza viola. La forbice economica resta questa. La Fiorentina perde un leader, all’interno dello spogliatoio era infatti un giocatore importante, e adesso servirà portarsi in genere un giocatore dalla sua personalità: da questo punto si perde tanto”.

“I viola hanno molte trattative in corso”

Ha poi concluso parlando di altre situazioni in uscita: “Si cercherà di trovare ovviamente una soluzione per capitan Biraghi, e probabilmente anche per Ikone. Sono due giocatori che non sono piu al centro del progetto. I viola qualora poi si dovesse prendere una decisione su Kayode, che comunque ha le sue richieste, poi dovranno trovare un sostituto. E Coulibaly del Parma può essere il suo sostituto. In entrata invece il nome in cima alle preferenze della Fiorentina è quello di Folorunsho, credo che faranno di tutto per prenderlo.”