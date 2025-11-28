A Radio Bruno, nel post partita di Fiorentina-AEK Atene ha parlato l'opinionista e operatore di mercato Bernardo Brovarone, che ha commentato varie situazioni di casa viola, tra cui lo sfogo di Edin Dzeko.

Sulla situazione della squadra

“A meno che questa squadra non sia distrutta fisicamente, qui siamo di fronte ad uno dei più grandi scempi economici della storia del calcio. E qui faccio anche io mea culpa, perché ho sempre difeso il direttore sportivo. Qui è stato speso da Champions per ritrovarsi in queste condizioni. E se non è un problema fisico generale, io ho paura anche che questi giocatori non abbiano alcun attaccamento alla maglia”.

Sulle parole di Dzeko

“Le parole di Dzeko non le voglio nemmeno commentare, non le prendo nemmeno in considerazione. È arrivato da due mesi e si permette di dire queste cose sui tifosi? Lo considero un grande uomo e un grande campione. Ma pagherà le conseguenze di queste sue parole. Per me non sono nemmeno da prendere in considerazione. Sono parole che dimostrano quanto questo gruppo attualmente sia distaccato dalla realtà delle cose. La società si deve rendere conto di questa situazione, questi giocatori affondano come sassi".