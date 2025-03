Blindati due perni del progetto: La Fiorentina del futuro riparte dagli esterni

Difesa a quattro o esterni a tutto campo nel 3-5-2 (e derivati), Dodo da una parte e Gosens dall'altra sono due certezze per la Fiorentina.

Due perni del progetto tecnico viola per il futuro che i viola stanno blindando.

Rinnovo per Dodo

Già da tempo il brasiliano e la società hanno impostato un'operazione chiamata rinnovo contrattuale, ed è pronto ora a firmare fino all'estate del 2029 con opzione per l'anno successivo. Un rinnovo che prevede anche un aumento dell'ingaggio del giocatore dagli 1,6 milioni di euro attuali.

Obbligo per Gosens

Dall'altra parte invece c'è il tedesco che è stato decisivo anche nella partita vinta dalla Fiorentina contro il Lecce. Ancora qualche presenza in campo e per lui scatterà l'obbligo di riscatto per la gioia di tutti i tifosi che si sono innamorati sportivamente di questo giocatore. 7,5 milioni di euro che verranno versati nella casse dell'Union Berlino per avere ancora in viola l'esterno tedesco.