Il tecnico del Maccabi Haifa, Messay Dego, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello scontro con la Fiorentina, nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. A seguire le dichiarazioni più salienti:

“E' un gran peccato non poter giocare ad Haifa, abbiamo uno stadio da 30mila posti, con i tifosi tra i più calorosi del mondo. Ad ogni modo faremo di tutto, anche qua a Budapest, per dare del filo da torcere alla Fiorentina”.

Sulla Fiorentina di Italiano: “Ho visto le partite dell'anno scorso e anche quelle di questa stagione. Italiano gioca un calcio molto propositivo”.

Infine sulla situazione attuale in Israele: "Il nostro paese è in una situazione molto difficile e quando scendiamo in campo lo facciamo anche per il nostro paese".