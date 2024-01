Corriere Fiorentino: Priorità dance party e partite politiche

In prima pagina sul Corriere Fiorentino, per quanto riguarda la Fiorentina c'è questo titolo: "Astinenza dal gol, errori difensivi, gestione dei big, infortuni: la Fiorentina è in frenata. E dal mercato è in arrivo una scommessa".

Pagina 2

Grande spazio per: "Le spine viola". Ovvero: "Pochi gol, errori difensivi, condizione fisica: ecco i motivi del calo. Caccia alle energie residue per la sfida di domenica contro l'Inter".

Pagina 3

Sul mercato: "Rodriguez è a un passo, l'attesa di offerte per Ikone". In taglio basso invece un commento sulle vicende attuali specie a livello societario: "Priorità dance party e partite politiche".

Pagina 4

Ci sono le parole del ministro: "Salvini al Viola Park, bufera sul Franchi. "Restyling inutile, si punti sul nuovo".