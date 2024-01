“Posso fare una ricognizione con altri ministeri per vedere se ci sono delle aree pubbliche, dismesse, disponibili e che rispondono a quelle che sono le normative Uefa, sperando che non ci siano dei no ideologici da parte della sovrintendenza, del Comune o di chiunque altro”. Tra le parole pronunciate dal ministro Matteo Salvini al Viola Park ci sono anche queste.

Il ritorno sulla scena della caserma Perotti

Già, ma quali aree ci possono essere per far nascere un nuovo stadio a Firenze per la Fiorentina? Secondo La Nazione, il riferimento è stato fatto in primo luogo alla caserma Perotti, vecchio pallino della proprietà Commisso. In passato, ci è stato fatto anche uno studio di fattibilità. Tutto è rimasto in sospeso.

Il buon feeling Fiorentina-governo

La presenza di Salvini, secondo il quotidiano fiorentino, rafforza la sensazione che mentre i rapporti a livello locale sono rotti, con il governo ci sia un buon feeling.