Italiano continua a perdere pezzi: il Bologna è pronto ad un'altra, eminente, cessione

Chissà, se Vincenzo Italiano, si sarebbe aspettato che il suo nuovo club gli avrebbe venduto i migliori giocatori al suo arrivo. Prima Joshua Zirkzee, finito allo United, poi la rinuncia a Salemaekers e ora l'imminente cessione di Calafiori.

Calafiori lascia Italiano

Il difensore italiano si appresta a diventare un nuovo centrale dell'Arsenal, per una cifra intorno ai 50 milioni di euro (bonus compresi). Parte del ricavato tuttavia andrà anche nelle casse del Basilea, club che aveva venduto il giovane al Bologna. Italiano potrebbe rimpiazzarlo con l'esperto Hummels, ex Bayern e Borussia, ma quel che è certo è che la sua Champions League in Emilia partirà con un gruppo ben diverso da quello di Motta.