Guagni: "Una piazza come Firenze e un posto come il Viola Park meritano grandi risultati sportivi"

L'ex capitano della Fiorentina Femminile Alia Guagni, visitando il Viola Park ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali gigliati.

Le parole di Guagni

"Da quando ho lasciato la maglia della Fiorentina, qui ho ritrovato un mondo completamente diverso. Il Viola Park è bellissimo. Una piazza come Firenze e un posto come questo, meritano di raggiungere grandi traguardi sportivi“.

E sulle coppe con la Fiorentina

“Ripenso ancora a quelle vittorie. Uno dei momenti più belli della mia vita è stato lo Scudetto vinto al Franchi, è il mio ricordo preferito. Una come me di Firenze, che ha sempre sognato quel posto e che finalmente riesce ad indossare la maglia della sua città ed a vincere uno Scudetto lì. I 100 anni viola? Quando si è partecipi di un qualcosa di così grande è un qualcosa che ti rimane dentro e che è difficile da cancellare“.