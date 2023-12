Il Pisa è in difficoltà e Aquilani cerca rinforzi fra i suoi vecchi pupilli: un giovane di Italiano nel mirino

Il tecnico del Pisa Alberto Aquilani, dopo aver incassato la fiducia della società nonostante il pericolo della zona playout, attende rinforzi dal mercato di gennaio. Il club dovrà cercare di liberarsi di alcuni giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico come Nagy, De Vitis e Beruatto.

Intanto la società guarda al mercato dei giovani e torna a mettere gli occhi su quelli della Fiorentina. Come riporta il Quotidiano Sportivo è tornato di moda il nome di Lorenzo Amatucci, classe 2004 già seguito la scorsa estate ma rimasto in viola dove ha pure esordito in Serie A.

Una sola presenza tuttavia fra i grandi che a gennaio potrebbe andare in prestito con il Pisa in prima fila. Amatucci era uno dei perni della squadra di mister Aquilani lo scorso anno in Primavera, con 30 presenze con 2 gol e 5 assist.

