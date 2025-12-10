Sarri perde un suo fedelissimo per tutto dicembre: la data prefissata per il rientro coincide con la sfida alla Fiorentina
Pessime notizie in casa Lazio: l'allenatore dei biancocelesti Sarri dovrà fare a meno di un suo fedelissimo, uscito prematuramente dalla sfida contro il Bologna (nella quale, peraltro, ha segnato). E il suo rientro interessa anche la Fiorentina.
L'entità dell'infortunio
Si tratta di Gustav Isaksen, ala danese classe 2001, autore di due gol nelle 11 presenze di quest'anno. Lo staff medico della Lazio ha infatti evidenziato una lesione di basso grado sull'adduttore sinistro, che lo terrà lontano dai campi per circa un mese: in tal senso va ad allungare la lista degli indisponibili biancocelesti, andando a far compagnia a Rovella.
La Fiorentina aspetta
Sicura la sua assenza per tutto il mese di dicembre, l'obiettivo è recuperarlo il prima possibile nell'anno nuovo: la partita con la Fiorentina potrebbe essere una delle date papabili per il suo rientro, fissata al 7 gennaio, all'Olimpico.