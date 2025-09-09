Eterno Dzeko, ma non basta: il Cigno segna ma la Bosnia cade in casa. Solo panchina per Kospo

Edin Dzeko ci ha ripreso gusto, e non vuole più fermarsi: a riprova che l'età è solo un numero per lui, il Cigno di Sarajevo lascia l'impronta anche sulla partita di stasera, che la sua Bosnia ha perso di misura contro l'Austria per 1-2.

Segna sempre lui

Il vantaggio austriaco, firmato da Sabitzer, è durato meno di un minuto: al 50° è infatti Demirovic che lavora bene sulla destra e trova Dzeko in area che, dal dischetto, non sbaglia il ‘rigore in movimento’: è suo il momentaneo 1-1 che fa esplodere il Bilino Polje e riporta i suoi in cima al girone H. Tuttavia, la rete di Laimer al 65° certifica la vittoria per 1-2 degli austriaci che raggiungono in vetta proprio Dzeko e compagni.

Niente spazio per Kospo

Dopo l'esordio contro San Marino, con tanto di assist collezionato, non c'è invece spazio per Kospo contro l'Austria. Bilancio tuttavia positivo per i due viola: da un lato l'esordio assoluto di un classe 2007 con la propria Nazionale, dall'altro i 3 gol in due partite di Dzeko.