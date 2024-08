Prandelli: "Nico Gonzalez? Se sei ambizioso i giocatori migliori li devi tenere. Palladino ha la faccia da furbo, lo scorso anno..."

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto a Radio Serie A, parlando anche della squadra viola e del possibile addio di Nico Gonzalez: "Non so se l'argentino è il più importante per la Fiorentina, ma se vuoi essere ambizioso i tuoi giocatori migliori li devi tenere. Qualche settimana fa era uno di quei ragazzi suoi cui si pensava la Fiorentina potesse puntare per il futuro.

Palladino mi piace, soprattutto per il fatto che non è statico come idee. Fa giocare molto bene le sue squadre. Ha la faccia da furbo, l'anno scorso il Monza non ha quasi mai subito dalle big, dà personalità ai suoi ragazzi".