I due giovani viola mattatori a Carrara: prima gioia tra i professionisti per Rubino, Distefano gli serve l’assist e poi completa la rimonta

Buona notizia per la Fiorentina, quella che arriva da Carrara: nel match valevole per la nona giornata di Serie B, la firma sulla partita per i padroni di casa, impegnati contro il Venezia, la mette un giovane viola in prestito.

L'asse viola

Infatti, al minuto 84 di Carrarese-Venezia, è un asse viola quella che regala il momentaneo pareggio ai padroni di casa: l'ex Fiorentina Distefano salta il difensore e crossa per il neo-entrato Rubino, che si inserisce e incorna per il 2-2. Clamorosamente, poi, lo stesso Distefano firma il sorpasso al 95simo per il 3-2 definitivo.

La prima gioia

Il primo gol tra i professionisti, pur se arrivato lontano da Firenze, non si scorda mai: può gioire il classe 2006, che trova una rete che pesa quanto un macigno, in quella che è appena la sua terza presenza stagionale (con appena 51 minuti giocati).