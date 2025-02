Ex calciatore di Verona e Fiorentina, Giuseppe Volpecina ha parlato a Lady Radio in vista della prossima sfida tra le due squadre, affrontando varie tematiche di casa gigliata.

‘Viola discontinui, Gudmundsson è stato molto sfortunato’

“La Fiorentina ci ha abituato ad essere un po' discontinua e alternare buoni risultati ad altri meno. La squadra viola ha fatto vedere belle partite ed un calcio divertente, ma anche flessioni. Gli infortuni hanno influenzato la stagione. Gudmundsson è un grande giocatore ma è stato molto sfortunato, va riscattato per quanto fatto vedere al Genoa lo scorso anno. La Fiorentina spesso non ha potuto schierare la miglior formazione in virtù delle assenze”.

‘La Fiorentina può crescere ancora, Zaniolo deve darsi una mossa’

“La strada è quella giusta, non si può che essere positivi per il futuro, specie con qualche rinforzo nei ruoli un po' più deboli. Già quest'anno la Fiorentina potrebbe raggiungere risultati importanti, ora però serve assolutamente vincere con Verona e Lecce. Zaniolo ha grandi potenzialità, tecniche e fisiche, ma non lo vedo da prima punta, ha altre caratteristiche. Può esplodere in qualsiasi momento ma deve darsi una mossa, ha qualità importanti ma gli è mancata continuità ed ha avuto anche problemi fisici”.