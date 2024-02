Da poco terminato l'anticipo di questa giornata di Serie A a Marassi tra Genoa e Udinese. A trionfare è stato il Grifone, con un 2-0 sulla formazione friulana.

A segno per i rossoblù nel giro di 4 minuti Retegui e il fiorentino Bani, che hanno firmato le loro reti rispettivamente al 36' e al 40'. L'Udinese al 48' è rimasto in 10 uomini per l'espulsione (doppio giallo) di Kristensen, ammonito a fine primo tempo.

Con questa vittoria il Genoa sale a 33 punti, staccando quasi definitivamente la zona retrocessione e portandosi a -5 dalla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Bologna 48, Atalanta* 45, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Torino 36, Napoli* 36, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 23, Sassuolo* 20, Verona 20, Cagliari 19, Salernitana 13.

* = una partita da recuperare