"Pinamonti conosce Grosso e può essere ipotesi per il dopo Kean. Con la Roma possono già esserci sorprese"

Mirko Valdifiori, ex calciatore ed attuale collaboratore tecnico della Nazionale maltese, è intervenuto oggi a Radio Bruno per commentare le vicende d'attualità di casa Fiorentina, dalla situazione di Kean che tiene banco ad altri temi di casa gigliata.

‘A Roma potranno già esserci sorprese per la Fiorentina’

"La Fiorentina è stata la regina del mercato, e questo ha riportato entusiasmo a Firenze. Cambiare tanto non vuol dire sempre avere grandi partenze, ma Grosso ha grandi capacità e saprà amalgamare subito il gruppo. Quando poi c'è l'entusiasmo, questo invade anche lo spogliatoio, e chissà che l'impegno difficile a Roma non possa portare già qualche sorpresa. Sapendo come lavora Gasperini, magari nelle prime settimane i giocatori devono trovare il passo giusto, per ogni squadra agosto è un mese complesso, e ci possono essere tante sorprese. Magari la Fiorentina ne può approfittare, però la partita presenta tanti giocatori di qualità che possono decidere con un episodio".

‘Kean ha qualità incredibili, se parte…’

“Il centrocampo della Fiorentina è ricco di soluzioni diverse, Atta è stato un grande colpo, è un giocatore con un talento incredibile e margini di crescita incredibili. Ci sono tanti giocatori giovani che quindi sono un investimento per il futuro… nell'arco di una annata una piazza come Firenze è normale abbia 6 o 7 titolari, tutti devono essere a disposizione. Giocare alla Fiorentina deve essere per loro motivo di crescita e magari trampolino di lancio. Kean ha delle qualità incredibili, è un attaccante, completo. Se la Fiorentina decidesse di venderlo dovrebbe rimpiazzare quei 15 o 16 gol che può garantire… magari sostituendolo con Pinamonti, che Grosso conosce molto bene, potrebbe essere una ipotesi”.