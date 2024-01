Commisso festeggia, Italiano ne approfitta per chiedere giocatori: Tre rinforzi per volare e vincere finalmente qualcosa

Tre semifinali di fila sono tanta roba, soprattutto in una competizione spesso non interpretata bene dai club del nostro paese come la Coppa Italia.

Ma questa Fiorentina ancora una volta ha dimostrato il valore di questo gruppo, la forza nel crederci, la voglia di arrivare in fondo ancora una volta. Italiano l’artefice, aspettando i colpi di mercato che arriveranno e che dovranno per forza di cose aiutare una squadra corta, che sta superando i propri limiti con calciatori come Kayode e Ranieri, che ad inizio stagione non era possibile pensare titolari.

L'abilità di Italiano

E invece l’abilità dell’allenatore è stata anche questa. Coinvolgere tutti, dare una chance a ognuno dei membri di questa squadra. Lo si vede dalle facce, dagli abbracci. In una compagine dove ancora gli attaccanti falliscono, dove Ikone fa arrabbiare, dove manca qualità, c’è tutto il resto.

La richiesta di giocatori

La Fiorentina a gennaio è ancora in corsa su quattro fronti, lottando addirittura per la Champions League in campionato. Anche il più ottimista di tutti non sarebbe arrivato a immaginare tanto. Commisso festeggia, Italiano ne approfitta per chiedere giocatori, nel mirino c'è la partita con l’Udinese di domenica per continuare a sognare.

Quest’anno i numeri parlano chiaro: la Fiorentina ha trovato un equilibrio maggiore e soprattutto più compattezza dietro. Meno errori, meno deconcentrazione e quindi meno reti subite. Il segreto sta soprattutto lì.

Tre acquisti

Senza dimenticarci il fatto che in questo momento manca Gonzalez, l’unica stella. Per questo l'andamento dei viola è davvero da applausi. E il magic moment può e deve continuare, attraverso l'arrivo di altri tre giocatori (a fronte di qualche cessione). Arriveranno bei giocatori, questo sappiamo. Soprattutto davanti.