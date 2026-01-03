La vigilia di Kean: ecco il rientro a poche ore dalla Cremonese tra la perplessità generale. Palla a Vanoli per il ballottaggio con Piccoli

Un'assenza improvvisa, imprevista ma soprattutto indefinita anche per la Fiorentina stessa che il permesso a Moise Kean l'ha concesso. E che si chiuderà oggi, secondo La Gazzetta dello Sport: stamattina infatti l'attaccante viola è atteso al Viola Park. Giusto in tempo forse per la rifinitura pre Cremonese, attesa domani al Franchi. Di fatto una settimana saltata di netto perché domenica scorsa il gruppo di Vanoli aveva il giorno libero, dopo la sconfitta di Parma.

I “motivi personali” fanno da scudo per l'attaccante ma l'ennesimo caso ‘particolare’ fa da sfondo a una stagione davvero allucinante per la Fiorentina e per lo stesso Kean, fin qui ampiamente sotto rendimento. L'ambiente cittadino intorno a lui ormai è ‘perplesso' per usare un eufemismo mentre per quanto riguarda il campo: deciderà Vanoli chi far giocare davanti ma il favorito non può che essere Piccoli, ristabilito e a disposizione.