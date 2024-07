Toccata e fuga: Sabiri è già destinato a cambiare aria un'altra volta

Toccata e fuga per davvero. Abdelhamid Sabiri sembra essere destinato solamente a respirare solo un po' d'aria di Fiorentina anche in questo caso. Il trequartista arrivato dalla Sampdoria nel gennaio del 2023 è stato convocato per il ritiro al Viola Park ma è destinato a salutare presto la compagnia.

Nuova tappa: Emirati Arabi Uniti

Il giocatore non ha mai debuttato in gara ufficiale con la Fiorentina e non sembra destinato a farlo. Dopo l’esperienza la scorsa stagione con la maglia dell’Al-Fayha FC in Arabia Saudita, ora ha come destinazione Dubai e gli Emirati Arabi Uniti. A riportare la notizia stamani è La Repubblica.