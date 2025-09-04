Oggi l'attaccante argentino Lucas Beltran è stato presentato come nuovo giocatore del Valencia, in prestito dalla Fiorentina fino alla fine della stagione.

‘Darò il meglio ovunque sarò impiegato’

“Ho parlato con i compagni e con l’allenatore. Siamo una squadra che affronterà le partite nel miglior modo possibile. Questo è il nostro obiettivo, quello di cui abbiamo discusso. Ho trovato un buon gruppo. Daremo il meglio di noi. Il mister mi ha spiegato il modo di giocare della squadra, ci piace avere il possesso palla. Mi ha detto che posso giocare come ‘9’ o aiutando a costruire il gioco, giocherò al meglio ovunque mi venga chiesto”.

“Personalmente mi pongo degli obiettivi prima di iniziare. I numeri li tengo per me. Si vuole sempre fare il miglior risultato possibile, ma l’importante è la squadra. Posso offrire passaggi, assist, gol e lavoro sotto pressione. Il campionato è molto difficile, non possiamo dare nulla per scontato. Daremo il meglio di noi ogni settimana per affrontare le partite”.

‘La Fiorentina si è comportata bene con me, ma sono stati mesi difficili’

“Sono stati due mesi difficili per me. Mi allenavo e non giocavo, ed è dura. La Fiorentina voleva solo vendermi e pensavamo che non ci fossero le condizioni per venire qui. Alla fine i viola hanno accettato un prestito e si sono comportati molto bene con me, questo è stato fondamentale per farmi arrivare al Valencia. Mio zio e mio cugino sono di Lleida, sono arrivati dall’Argentina 20 anni fa. Pablo Aimar giocava qui e sono diventati tifosi del Valencia. Erano felici quando hanno saputo del mio arrivo. Ho pensato che fosse una buona opportunità per me, il Valencia ha avuto grandi giocatori e voglio dimostrare tutto il mio potenziale. Il primo anno a Firenze è andato bene, il secondo è stato più difficile, forse per lo stile italiano. Credo che cambiare campionato mi farà bene. È un’opportunità”.