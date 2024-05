Monza e Lazio si giocano l'Europa: Palladino sfida Tudor, che vuole allontanarsi ancora dalla Fiorentina

Prima gara del sabato di Serie A che questo weekend si gioca alle 18, con due squadre che gravitano attorno alla Fiorentina in classifica. Monza e Lazio, Palladino vs Tudor, uno scontro dal sapore europeo, ovviamente più per i biancocelesti, che puntano ad una qualificazione alla prossima Europa League.

Monza e Lazio si sfidano all'U-Power Stadium

Palladino si affida ai suoi migliori giocatori, lanciando in attacco i giovani Colpani e Zerbin e il giovanissimo Valentin Carboni. Centravanti il solito Djuric, così come Di Gregorio fra i pali. Tudor, dal canto suo, riparte con Immobile centravanti, assistito da Zaccagni e Anderson, come sempre. A centrocampo c'è ancora Kamada, fra i pali ancora Mandas. A seguire le formazioni ufficiali:

Le scelte dei due tecnici

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Colpani, V. Carboni, Zerbin; Djuric. Allenatore: Palladino.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. Allenatore:. Tudor.