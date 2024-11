Letizia Perini, assessore con delega allo sport del Comune di Firenze, ha risposto nell'odierno consiglio comunale all'interrogazione in tema stadio Franchi di Paolo Bambagioni della lista civica Eike Schmidt. Queste le sue parole: "Il cronoprogramma esiste ed è quello allegato ai moduli di gara attualmente. Quel documento parla di fine lavori nel 2026, ma sappiamo che sono emerse criticità rispetto all'individuare impianti dove far giocare la Fiorentina durante i lavori. Questo ha portato il club a giocare con mezzo stadio disponibile quest'anno e potrebbe essere così anche per il prossimo anno.

Tuttavia, le interlocuzioni tra la sindaca Funaro e la Fiorentina hanno fatto emergere la volontà di collaborazione e l'idea di giocare anche il prossimo anno al Franchi. Questo porta ovviamente una rimodulazione del cronoprogramma e dei lavori. In questo momento stanno avvenendo queste modifiche sui tempi di cantierizzazione. Quando avremo risposte certe, sarà mia premura parlarne con il consiglio e con la commissione sport".