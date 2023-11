Italiano: "In Conference abbiamo una ferocia che in campionato ci manca. Se miglioreremo sotto questo aspetto, le soddisfazioni arriveranno"

In vista della partita di domani contro il Genk in Conference League, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche a Sky Sport: “Non so se la Conference sia una competizione più adatta, di sicuro dobbiamo essere più rapidi nel fare certe cose. In Europa riusciamo ad avere quell'approccio e quella ferocia che talvolta ci mancai in campionato. Il nostro livello rimane alto, tocca a noi portarlo in Serie A come in Conference. Sono sicuro che, se ci riusciremo, arriveremo a toglierci delle soddisfazioni importanti”.