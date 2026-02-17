L’ex calciatore viola Massimo Orlando è intervenuto a Toscana TV, affrontando vari temi dell’attualità della Fiorentina, tra campo e singoli.

‘Fagioli super, e i subentrati…’

“La Fiorentina ha tolto certezze al Como, che di solito comanda le operazioni, comanda il gioco, ma nel primo tempo non ha mai tirato in porta. Giusta la scelta di optare per Harrison e Solomon sulle corsie, senza prestare il fianco ed essere remissivi. La squadra è stata perfetta nel pressing e nelle distanze tra i reparti, e ogni giocatore è entrato con lo spirito giusto, Piccoli soprattutto, anche per pochissimi minuti. Molto bene in difesa, speriamo Ranieri si sia ritrovato dopo le difficoltà. Fagioli super, un talento che aspettavamo da tempo, ha chiuso ogni spazio a Paz ed è stato protagonista in regia, coronando la prova con la rete segnata”.

‘Complimenti a Vanoli, Fiorentina di grinta e carattere’

“Dopo tante critiche faccio i complimenti a Vanoli, ha presentato una squadra con carattere, grinta, cuore e testa, ma pure astuzia: tutte qualità necessarie che ci si aspettano da una squadra che deve salvarsi. Il Como si è innervosito e ha sbagliato tanto, per merito della Fiorentina che era messa in campo perfettamente e tolto ogni idea alla squadra di Fabregas. La Fiorentina ha gestito molto bene anche il finale dopo aver incassato il gol dell’1-2, comportandosi perfettamente. Ora serve lo step successivo, contro le squadre ‘piccole’, o meglio, meno importanti, a cominciare dal Pisa lunedì prossimo. Vincere vorrebbe dire togliersi tanti problemi”.

‘Parisi meraviglioso, trascina la squadra’

“Da Kean ci aspettiamo di più, è stato molto freddo sul rigore ma non è nemmeno parente di quello che conosciamo. Non tiene un pallone, non vince un duello, non riesce ad andare al tiro, l’annata della squadra sta pesando su di lui. Ha un carattere particolare, per diventare un super campione deve riuscire a superare i momenti di difficoltà. Vanoli lo gestirà facendo giocare Piccoli in Conference, l’ex Cagliari sta entrando nel mondo Fiorentina e lo vedo molto centrato. Parisi? Spettacolare, è stato meraviglioso, dà elettricità alla squadra e la trascina nei momenti di difficoltà, prendendosi rischi con personalità. Si perde un po’ in zona offensiva, ma ha fatto una grandissima partita”.