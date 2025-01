Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Urbanski dal Bologna, il Monza prova a piazzare un colpo in difesa, anche alla luce della possibile cessione di Pablo Marì alla Fiorentina. Il nome in cima alla lista del club brianzolo è il centrale dell’Inter Tomas Palacios. Secondo quanto riportato da SkySport, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione del giocatore che, dal canto suo, preferirebbe rimanere a Milano per giocarsi le proprie carte in nerazzurro nonostante un impiego col contagocce.

Galliani non smentisce e strizza l'occhio ai nerazzurri

Intervistato ieri dai giornalisti che lo attendevano, come tutti gli altri dirigenti del calcio italiano, per l'Assemblea Di Lega Serie A l’Ad del Monza Adriano Galliani aveva parlato del probabile arrivo in prestito del nerazzurro Palacios. Questo un estratto delle sue parole:

"Discorsi (ride.ndr). Allora, chiacchiere. Durante il mese di mercato, la festa degli operatori di mercato, si chiacchiera, si arriva a Milano, alberghi, ristoranti, vanno avanti e così passano la vita così. È divertente. Ma tra le chiacchiere che si fanno, ogni mille cose che si trattano ne vanno in porto l'uno per cento o il due per cento. Qualcosa arriverà, qualcosa succederà evidentemente. È dinamico il mercato, ogni giorno si muove qualcosa".