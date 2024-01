Successo vitale per Ngonge che va a segno per il Verona. All'Empoli non basta un ritrovato Zurkowski: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Verona-Empoli, il match salvezza

Appena conclusa Verona-Empoli, partita che ha visto trionfare i padroni di casa. Match sbloccato dopo pochi minuti da un colpo di testa ravvicinato di Djuric, su cross da angolo di Duda. Raddoppio arrivato nella ripresa dall'obiettivo della Fiorentina di mercato Cyril Ngonge, con la netta complicità di Caprile.

A segno Zurkowski

Nella ripresa, però, il subentrato Zurkowski, tornato ad Empoli in prestito dallo Spezia, ha accorciato le distanze di testa: una bella rete per l'ex centrocampista della Fiorentina. 2-1 dunque il risultato finale. Da segnalare anche l'espulsione rimediata da Ondrej Duda verso lo scadere di gioco, così come la sostituzione di Ngonge nel tempo di recupero.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 48, Juventus 46, Milan 39, Fiorentina 33, Bologna 32, Napoli 31, Lazio 30, Atalanta 30, Roma 29, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Frosinone 19, Sassuolo 19, Udinese 17, Verona 17, Cagliari 15, Empoli 13, Salernitana 12.