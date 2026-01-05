Bocci: "Vanoli l'ha vinta coi cambi, ma Kean andava messo un quarto d'ora prima. Piccoli? Lo vedo spaventato"

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato la partita di ieri al Pentasport di Radio Bruno: in particolare, ha parlato della gestione di Kean e Piccoli.

Sulla gestione di Kean

“Vanoli l'ha vinta coi cambi, i tre che hanno partecipato al gol: Solomon crossa, Fortini tira, Kean segna. Però almeno un cambio andava fatto un quarto d'ora prima, parlo di Kean: sono stato d'accordo sull'averlo messo in panchina, per segno di rispetto, ma al 70simo con Piccoli regolarmente prigioniero dei difensori della Cremonese lo avrei messo. Appena entrato ha creato scompiglio”.

Su Solomon

“Piccoli ha sprecato un'altra occasione, come a Parma: lo vedo spaventato, è uno dei più impauriti dalla situazione, quando ha la palla tra i piedi si vede benissimo. Solomon è un giocatore arrivato da un altro mondo, catapultato qui, ha cambiato due ruoli ieri, non è facile: deve crescere tantissimo di condizione fisica, ma l'ho visto bene. Quando tutto sarà a posto mi aspetto un 4231 con Solomon titolare, e mi aspetto che prendano un altro esterno e un centrocampista fisico da affiancare a Fagioli".