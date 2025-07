Il sogno di Norgaard è realtà: l’ex viola giocherà all’Emirates Stadium. I dettagli

Come riporta Fabrizio Romano, è fatta per il passaggio di Christian Norgaard all’Arsenal. Il centrocampista danese ex Fiorentina lascia il Brentford di Kayode per passare ai Gunners. L’affare oggi si è chiuso definitivamente

Operazione da 10 milioni di sterline

Noorgard ha completato le visite mediche e si trasferirà al club di Arteta, andando a completare il centrocampo, per la cifra di 10 milioni di sterline. Per l’ex calciatore viola si tratta senza dubbio del passo più importante in carriera, all’età di 31 anni, nella piena maturità calcistica. Un netto passo in avanti rispetto al calciatore (che non si era) visto a Firenze.