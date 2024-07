Fiorentina, serve un nome di peso là in mezzo. Riflessioni in corso, spunta il nome di Pessina

Non solo Thorstvedt, la Fiorentina a centrocampo ha bisogno di un nome importante per il ruolo di play. Dopo la chiusura dell'affare con il Sassuolo, i dirigenti viola si butteranno sul nuovo rinforzo da affiancare a Bianco nella rosa viola e, per farlo, si sono dati una decina di giorni di tempo.

Serve un nome di spessore e esperienza, con il nome che potrebbe essere quello di Matteo Pessina, che Palladino ha avuto al Monza lo scorso anno. C'è poi sempre la pista che porta a Vranckx, con il corteggiamento viola che ormai compie un anno.