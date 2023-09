Cecchi: "Oltre a Nico, l'unico esterno che può fare la differenza è Ikonè. Papu Gomez? Magari quattro anni fa"

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Stefano Cecchi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Nico Gonzalez va avvicinato alla porta, e questo è un dato di fatto. Ma oltre a lui, secondo me, l'unico giocatore di qualità nella batteria degli esterni offensivi è Ikonè. Finora non ha dato un grosso contributo, ma quando azzecca la giocata giusta è imprendibile. Attaccanti? Mezza Firenze chiede che Nzola e Beltran giochino insieme, ma ho l’impressione che nel calcio di Italiano questa soluzione non esista”.

E poi: “Papu Gomez l’avrei preso quattro o cinque anni fa, ora sinceramente no. Tra l’altro non gioca più trequartista ormai da tanto tempo, già all’Atalanta era diventato praticamente un regista. Maxime Lopez? Mi piace tantissimo, lo volevo già da prima di prendere Arthur. Credo sia più difensivo rispetto al brasiliano, è uno bravo in interdizione".