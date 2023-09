Galli: "Beltran è il Baiano di quando c'era Batistuta, non è il killer dell'area di rigore"

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha espresso la propria analisi su Lucas Beltran, attaccante arrivato questa estate dal River Plate.

“Per caratteristiche, per il modo di fare e per il tocco - ha detto Galli - con una punta forte fisicamente davanti Beltran potrebbe trovare i suoi spazi. E' il Baiano di quando c'era Batistuta. Non è il killer dell'area di rigore, non è il Paolo Rossi, l'Inzaghi. Gli piace muoversi e preferisce avere un riferimento”.