VIDEO - L'incredibile presentazione cinematografica di Bianco al PAOK. E l'ex viola diventa... Un ladro!

Ha dell'incredibile la presentazione video che il PAOK Salonicco ha riservato ad Alessandro Bianco, ex centrocampista della Fiorentina che da qualche minuto è diventato un nuovo giocatore del club greco.

Un film per presentare Bianco

La società di Salonicco ha pubblicato un video, che assomiglia molto a un vero e proprio corto cinematografico, per dare il benvenuto al giocatore.

L'ex viola diventa un ladro

Nel video, intitolato “The italian job”, cioè “il lavoro italiano”, Bianco (e la sua controfigura) interpreta un ladro che scippa una ragazza al porto. Dentro alla borsa rubata la sua nuova maglia bianconera del PAOK.

Il video