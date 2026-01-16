Džeko è stato a parlare con lo Željezničar. Il club bosniaco: "Abbiamo incontrato il giocatore". Ma sul futuro...

Arrivano novità importantissime sul futuro di Edin Džeko. Secondo quanto riporta sportsport.ba, l'attaccante viola ha trascorso del tempo a Zagabria questa settimana per un incontro sul suo futuro.

Il comunicato dello Željezničar

A confermare la visita è stato lo stesso Željezničar, club di Sarajevo che milita nella Serie A bosniaca, in cui l'attaccante ha iniziato a muovere i suoi passi da professionista. In un comunicato la società ha scritto: “Il Football Club Željezničar informa il pubblico che si è tenuto un incontro con Edin Džeko. La discussione ha riguardato i piani futuri e lo sviluppo strategico del club, nonché possibili forme di cooperazione con Edin Džeko. Il club informerà i suoi tifosi in modo tempestivo e trasparente su tutti i prossimi sviluppi”.

Rivoluzione a Sarajevo

Le notizie parlano di un incontro serio e sostanziale e si è concentrato sul futuro di Džeko e sulla visione dello Željezničar per le stagioni a venire. Il club è recentemente entrato in una nuova era dopo che l'imprenditore Sanin Mirvić ha preso in mano il club e nominato l'ex allenatore sloveno Slaviša Stojanović per guidare un ambizioso progetto sportivo. Si è parlato anche di rinforzi di alto profilo e del possibile arrivo di Mindaugas Nikoličius come direttore sportivo. E adesso anche Džeko potrebbe prendere parte a questa rivoluzione.

Doccia fredda

AGGIORNAMENTO: Jasmin Ligata, responsabile delle pubbliche relazioni di Dzeko, su Instagram ha chiarito il motivo dell'incontro: “Edin Dzeko e Nijaz Brkovic non hanno discusso il trasferimento di Edin al FK Željezničar. Questa non è un'opzione realistica al momento”. Leggi tutte le dichiarazioni CLICCANDO QUI