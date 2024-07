Doppio trasferimento in casa Kean: Giovanni, il fratello maggiore di Moise, riparte dalla Serie D.

Poche settimane fa Moise Kean ha definito il suo passaggio definitivo alla Fiorentina di Rocco Commisso: una trattativa andata in porto sulla base di 13 milioni piu bonus. E’ notizia dell’ultima ora però che Moise non è l’unico in famiglia ad aver dovuto cambiato aria.

Secondo quanto riportato a Tuttocampo anche Giovanni Kean, fratello maggiore di Moise, ha annunciato di aver cambiato squadra. il classe 1993 nell'ultima stagione si è diviso fra Nola e Luese Cristo Alessandria, il prossimo anno sarà un giocatore dell’Asti. La squadra piemontese, che limita nel campionato di Serie D, ne ha dato l’annuncio questo pomeriggio

Questa la nota pubblicata dal club: “L'ASD Asti è lieta di annunciare di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 24-25 di Giovanni Kean: attacccante, classe 1993, milita in Pro Vercelli, Vado, Acqui, Giulianova, Finale, POHAE, Roccella e Sacataldese, per poi diventare professionista con il club di Serie C Rieti nel luglio 2018. Benvenuto Giovanni!"