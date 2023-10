Freitas: "Sorpreso dal ko con l'Empoli, ma la Fiorentina fa un grande calcio. Attaccanti? Deluso da Beltran, mentre su Nzola vi dico..."

Carlos Freitas, ex dirigente gigliato, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare lo stato attuale della Fiorentina: “Partita subito dopo l’Empoli miglior medicina per riprendersi. Vero che il Cukaricki non è blasonato ma in Serbia ha uno dei vivai più ricchi, dopo Stella Rossa e Partizan Belgrado. Ma stasera la Fiorentina ha un’ottima occasione per tornare alla vittoria”.

E ancora: “Anche per le squadre più forti non è facile tenere sempre un ritmo alto in più competizioni e giocando ogni tre giorni. Fiorentina? Sorpreso dalla sconfitta con l’Empoli, ma ogni crescita ha qualche momento di arresto. Non sarà al livello dell’Inter, per dirne una, ma è normale fermarsi: guardiamo anche il Milan e la Juventus. La qualità del gioco e del lavoro di Italiano però sono evidenti e i giocatori sono al loro agio”.

Poi sui giovani: “Kayode l’avevo visto contro il Portogallo, già allora mi aveva impressionato. In Italia poco spesso i 18enni arrivano a questi livelli, ma non dobbiamo confondere l’esperienza con l’età. Mi auguro di vedere più Kayode, anche per la Nazionale Italiana”.

Infine: “Attaccanti? Mi aspettavo di più da Beltran, mentre Nzola mi sembra un attaccante più da trasferta, vista la sua capacità di aggredire la profondità. In casa, da solo come nove, contro difese chiuse, farà sempre fatica”.