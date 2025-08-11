Il Polissya fa turnover in vista della Conference e cade in casa, il Paks segue gli ucraini ma batte il club ‘amico’ della Fiorentina

La Fiorentina attende il proprio avversario del Playoff dal terzo turno preliminare di Conference League e la gara di andata tra Polissya e Paksi ha già indirizzato parecchio il confronto. Gli ucraini del Polissya si sono imposti 3-0 tra le mura ‘amiche’ (a Presov, in Slovacchia), e gli ungheresi saranno chiamati ad una complicatissima rimonta in casa giovedì prossimo. Nel calcio però, e in questo momento dell’anno a maggior ragione, (quasi) tutto può succedere.

Sconfitta amara per il Polissya

In attesa della sfida di ritorno di giovedì prossimo, il Polyssia ha perso in casa contro il Kolos Kovalivka, per 1-0. A decidere la sfida per gli ospiti il gol di Klymchuk al 47’, in apertura di ripresa. Mister Rotan ha schierato varie seconde linee in vista della Conference League, consapevole di non poter sottovalutare comunque l’impegno, nonostante l’ampio vantaggio col quale il club neroverde di Zhytomyr si presenterà in Ungheria. Dopo l’ottimo esordio in casa del Karpaty Lviv, il Polissya incassa perciò una sconfitta.

Il Paksi batte gli ‘amici’ viola

Tante rotazioni anche per il Paks, che però riesce a strappare 3 punti importanti in casa dell’Ujpest. La squadra di Bognar supera il club viola di Budapest, la cui tifoseria è ‘amica' della Fiorentina, grazie alla rete di Lenzser al 75’. Dopo il vantaggio firmato dal giovane e talentuoso Horvath al 38’, l’Ujpest aveva pareggiato con Matko dopo appena 5 minuti. Dopo 3 gare di campionato il Paks è a quota 7 punti, primo a pari merito con Ferencvaros e Debrecen.