Il noto giornalista Marco Bucciantini ha commentato il momento attuale in casa Fiorentina, fra mercato e non solo: “Ad oggi, questa è la Fiorentina più competitiva degli ultimi anni. I nuovi innesti stanno alzando il livello di ogni reparto. Viti rafforza il pacchetto difensivo; Fazzini è un centrocampista dinamico, capace di segnare e con una buona tecnica; Dzeko, invece, porta esperienza, leadership e valore all’intera squadra. Già tre elementi abituati alla Serie A, e in più, il nucleo della scorsa stagione è stato mantenuto. È fondamentale che la Fiorentina non perda la sua spinta a crescere. E per farlo non bisogna fare passi indietro, quindi sarà cruciale trattenere sia Dodo che Kean“.

“Le novità sono incoraggianti, si sta costruendo la rosa in maniera solida, con un'ossatura italiana e un’identità forte. I nuovi arrivati appartengono alla stessa fascia d’età, condividono la mentalità e ciò aiuta a creare uno spogliatoio unito. E Pioli è un allenatore capace di amalgamare i giocatori e valorizzare chi ha margini di miglioramento“.