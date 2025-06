Bove, è possibile un suo ritorno in campo. Il nuovo scenario che si apre

Notizie positive per un possibile ritorno in campo di Edoardo Bove. Nelle ultime settimane il centrocampista italiano ha svolto alcuni accertamenti che hanno avuto tutti esiti negativi, scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

Per il via libera definitivo ne manca ancora qualcuno con il classe 2002 che scalpita per tornare in campo e intravede la luce dopo quanto successo in Fiorentina-Inter.

Dal 1 luglio Bove tornare di proprietà della Roma e si lavorerà per trovare una soluzione per il suo futuro. Da capire se all’estero, dove si apriranno sicuramente per lui delle possibilità, o se anche in Italia a seconda dello sviluppo di alcune situazioni burocratiche.