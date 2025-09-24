L'ex giocatore e allenatore delle giovanili viola Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio, toccando tanti argomenti dell'attualità della Fiorentina, soffermandosi su vari singoli e sulle problematiche dei reparti della squadra gigliata.

“La Fiorentina ha tante problematiche da risolvere. Alla squadra manca entusiasmo, non si vede nè il sorriso nè la gioia vista nei volti dei giocatori del Como. Una squadra che gioca con la paura. Le prestazioni mancano sia sul piano della squadra che dei singoli. Si fatica a trovare un calciatore che abbia convinto finora, lasciando perdere De Gea”.

‘Tanti interrogativi, Kean in attacco si esalta giocando da solo’

“Ci sono troppi punti interrogativi. Fagioli, Gudmundsson, Pongracic…Ranieri. E Kean? Vi sembra quello dello scorso anno? Non avrei toccato niente in attacco, prendendo un calciatore da panchina. Dzeko? È un calciatore che vuole spazio. Se spendi 25 milioni per Piccoli, cosa che non avrei fatto, questo ti condiziona. Kean deve avere più campo possibile, è lì che si esalta, non deve avere nessuno attorno, al massimo un altro calciatore che lo possa imbeccare e fargli gli assist, come Gudmundsson. Anche Piccoli, tra l’altro, ha bisogno di spazio. La Fiorentina ha fatto tanti investimenti ma non ha preso un titolare”.

‘Cataldi non ne aveva più, a centrocampo serviva…’

“Manca un centrocampista completo come Guendouzi nella rosa della Fiorentina. Un calciatore di personalità, sempre presente in campo in ogni aspetto del gioco. Cataldi? Non ne ha più sul piano fisico, se fosse stato a posto la Fiorentina non l’avrebbe perso. Lui e Adli hanno giocato la metà delle partite. Nel calcio oggi ci vuole intensità e la Fiorentina non ce l'ha. Pioli va aiutato, deve metterci del suo, servono certezze sulla Fiorentina. Dodô cosa dà alla Fiorentina? Confusione, mancanza di disciplina tattica. Bisogna pensare in campo, saper fare le cose utili alla squadra. In difesa non c’è. Non disconosco che abbia delle qualità, però nessuno lo prende, si era parlato di Barcellona ma rimane a Firenze".